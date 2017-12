Hvad siger dit badeværelse om dig?

Hvis dit badeværelse er beklædt med vinyl, har du højest sandsynlig et badekar, eller en hævet brusekabine, da vinyl ikke tåler for meget vand, da det kan få gulvet til at bulne eller bøje – medmindre det er specielt egnet til vådrum.

Videre er der chance for, at du er til spræl og farver, da det ved vinylbeklædning næsten kun er fantasien, som sætter grænser. Vinyl findes, og laves i mange forskellige farver og mønstre – og giver dig muligheden for, virkelig at sætte dit eget præg på badeværelset.

Vinylbeklædning på badeværelset er også rigtig populært i lejligheder. Grunden dertil er, at hvis bygningen skulle bevæge sig, eller give sig over tid, så er vinyl elastisk, og vil derfor ikke slå revner, som fliser kan risikere at gøre.