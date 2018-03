Funkis-bad med fokus på firkanter.

I sit virke som arkitekt og designer ved Anne Boysen om nogen, hvordan man får et rum til at afspejle husets historik og byggestil. Det var derfor langt fra tilfældigt, hvilke materialer og former der blev valgt, da hun tegnede familiens nye badeværelse.

At indrette et rum som afspejler husets byggestil

Anne Boysen er bosat i en klassisk funkisvilla bygget i et geometrisk formsprog. Da familien skulle renovere deres badeværelse, stod det med det samme klart, at stilen skulle være i tråd med villaens funktionalistiske udtryk. For Anne Boysen er det vigtigt, at alle rum og elementer i huset spiller sammen i en større helhed.

Rummet er ikke specielt stort, men Anne Boysen har formået at udnytte pladsen optimalt. I stedet for at rive vægge ned og udvide rummet har hun valgt at bruge det i sin oprindelige form. Hun har indrettet det med få virkemidler og holdt klinker og fuger i lyse farver, så rummet synes større.