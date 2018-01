6 flotte vasketøjskurve

En vasketøjspose kan sagtens stå fremme, men er også nem at klemme ind i et skab. Denne fra Nomess er i praktisk PVC, så vand og fugt nemt preller af den, og er derfor oplagt at have stående på badeværelset. Den findes i to farver: Hvid og en grålig sort.

Laundry bag, Nomess.