Få fliser som på luksushotellet The Krane

Luksushotellet The Krane i Københavns Nordhavn har fået leveret fliser af Næstved Flisecenter til hotellets spa, reception og eneste hotelværelse.



I spaen er det de samme fliser, der pryder gulv, væg og loft. Fliserne er fra serien "Alfa" fra den portugisiske producent Pavigres, og serien er inspireret af gammel arkitektur med bygninger bygget i sandsten.



Ved at bruge de samme fliser på både gulv, væg og loft, bliver der skabt en rolig stemning. Selvom fliserne er lidt mørke, bliver rummet ikke for indelukket, fordi der samtidig er en stor vinduesfacade. Vil du bevare en rolig stemning på dit badeværelse, skal der ikke være for mange ting stående fremme på badeværelset. Det er en fordel, hvis du udvælger ting, der farvemæssigt passer til hinanden – og til rummets farver – så de ikke "larmer" for meget.



Fliserne fra Pavigres' Alfa-serie fås i størrelserne 60x60 cm. og 90x90 cm. og findes i beige og grå – i The Kranes spa er det de grå, der er blevet brugt. Vejledende pris: fra 515 kr. pr. kvadratmeter. Læs mere om fliserne her.