Arkitekten blander japansk rumdeling og nordisk minimalisme

Badekarret er designet af Norm Architects og produceret af ex-t i Firenze. Det er en nyfortolkning af gamle art deco-badekar med løvefødder. Modsat indbyggede badekar er dette et reelt møbel, og derfor kræver det plads, synes Jonas Bjerre-Poulsen. Det sorte Vola-armatur står flot til badekarrets sorte ben. Arkitekten blev inspireret af Japansk kultur og arkitektur, da han skulle lave badeværelset. Det kan bl.a. ses på indsatsen i væggen, der er trukket væk fra rummet for ikke at bryde det indefra. Tekanden af den danske keramiker Bente Hansen understreger wellness-stemningen sammen med det grå håndklæde fra Hay.

Gøre brug af eget design

Når en del af ens virke er at tegne badeværelsesmøbler, synes det oplagt at benytte sig af egne designs. Derfor er både badekar og vask tegnet af Norm Architects. De er inspireret af det edvardianske art deco-badekar med løvefødder, men med et mere moderne og minimalistisk touch.

Når man træder ind i rummet, føles det næsten som at opholde sig i en spa. Det her er et rum, man har lyst til at være i, og som ikke kun fungerer som en 'hygiejne-maskine', som Jonas Bjerre-Poulsen selv udtrykker det.