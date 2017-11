5 fantastiske badeværelser til inspiration

Overdådig hjemme-spa

Drømmer du om et luksuriøst spa hjemme hos dig? Så er vejen dertil ikke så lang endda. De forskellige badeværelses-firmaer har i dag større og større fokus på den ekstra velvære, der skal til for at få følelsen af spa-stemning, og mange badekar og brusere har fokus på en skøn oplevelse, hvor det kan føles som at stå i en regnskov under bruseren eller et badekar med bløde, runde former for optimal siddekomfort. Dette skønne badeværelse har integreret udendørs-bad, der giver en ekstra fornemmelse af luksus og samtidig ser super elegant ud.