Afslappende og industriel hjemmespa

Bruser- og badhjørne. Badekarret er støbt i beton. De lakerede matte og mørkegrå fliser ligger rundt om badekaret for at skabe et lidt højere niveau. Armaturet er fra Tapwell.

Fokus på afslapning og velvære

Familien Löfling bestemte sig, for nogle år siden, for at lave en gennemgribende renovering af deres hus. De kontaktede deres slægtning, arkitekten Johan Israelson, og gik i gang. En central del af den store ombygning var husets badeværelse.

Familien ønskede et rummeligt badeværelse, som skulle føles lidt som et spa-område. Her skulle der være fokus på afslapning og velvære. Toilettet blev placeret uden for badeværelset i et separat rum, og der blev også bygget et stort og funktionelt vaskerum, så alle kedelige rutiner blev adskilt fra den spa-zone, som badeværelset skulle være.