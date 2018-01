Forkæl hele din krop

Denne tørbørste fra Karmameju sætter gang i udskillelsen af giftstoffer i din krop. Brug den inden badet for at styrke din blodcirkulation, og husk at drikke rigeligt med vand efterfølgende.

Efter tørbørstning vil du opleve velvære og fornyet energi, og din hud vil være dejlig blød.

Recharge Ionic Body Brush, 399 kr., Karmameju