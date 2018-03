4 stilfulde møbler til store (og små) badeværelser

3. Jordfarver til det lille bad

Farver giver et rum personlighed og karakter, og i øjeblikket vælger flere og flere af os farver til vores ellers klassiske, lyse hjem. Det har længe været populært på elementerne i køkkenet, og nu breder tendensen sig også ind på badeværelset.

Hvis du har et mindre badeværelse og er bange for, at de helt mørkegrå eller sorte farver bliver for massive og gør, at rummet føles mindre, kan du i stedet gå efter mellemtonerne og jordfarverne. På billedet herunder er der indrettet med et underskab i farven mullvad fra Ifös møbelserie Sense, der giver et roligt og hyggeligt udtryk på badeværelset.