4 skønne indretningstips der giver badeværelset en forårs-makeover

2. Nem forårsrengøring

Prikken over i’et, der gør dit badeværelse helt klar til foråret er naturligvis en omgang grundig rengøring. Du kan undgå at rengøringen bliver alt for tidskrævende og en sur pligt ved at indrette dig smart på badeværelset.

Et væghængt toilet og væghængte skabe gør det meget lettere hurtigt at rengøre badeværelsesgulvet.

Har der samlet sig lidt for mange ting på badeværelset i løbet af vinteren? En god oprydning giver et øjeblikkeligt, friskt udtryk i rummet. Skab ekstra orden ved at samle dine ting på en smuk bakke – gerne i en sart pastelfarve eller messing, som giver et varmt forårs-look på badeværelset.