4 flotte genveje til et mere hygiejnisk badeværelse

1. Berøringsfrit toilet

Det lyder måske for godt til at være sandt – et toilet som du kan bruge næsten uden at røre ved det.

Schweiziske Geberit har udviklet en serie af moderne luksustoiletter, hvor låget åbner sig automatisk, når du nærmer dig - og lukker igen, når du er færdig med at bruge toilettet.

Faktisk slipper du også for at bruge toiletpapir - og det gør en stor forskel for hygiejnen. Geberit AquaClean Mera vasker dig nemlig nænsomt med lunt vand efter toiletbesøg og tørrer dig blidt med lun luft.

AquaClean-toiletterne er allerede populære i flere luksuriøse hjem i Danmark - men det kræver måske en kulturændring hos de fleste af os, at læne sig tilbage og lade toilettet vaske os med lunt vand efter toiletbesøg i stedet for at gribe ud efter et stykke toiletpapir.



Men tænk over det - vi bruger vand til at vaske vores hænder og hår, så hvorfor ikke være lige så hygiejniske, når vi har været på toilettet?

Se her, hvordan det berøringsfrie toilet fungerer.