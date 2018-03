3 tricks til at indrette badet med rå hotelstemning

2. Moderne klassikere

På hotellet Bürgenstock Resort i Schweiz har de tilføjet et nyt, luksuriøst element til deres cool badeværelser. De har nemlig valgt moderne douchetoiletter, der giver en helt ny dimension af gennemført luksus på badeværelset.

Toiletterne har et moderne design, der passer godt til den enkle, rå stil - men det er funktionerne i selve toilettet, der virkelig overrasker. AquaClean-toiletterne vasker dig nænsomt med lunt vand og tørrer dig blidt med luft efter toiletbesøg. Vand er en vigtig del af vores daglige personlige hygiejne - det er rent, forfriskende og giver en øjeblikkelig fornemmelse af velvære.

AquaClean-toiletterne fra schweiziske Geberit er allerede populære i mange hjem, men det kræver måske en kulturændring hos de fleste af os at købe et toilet, der rengør med vand i stedet for at skulle række ud efter toiletpapiret. Men tænk over det - vi bruger vand til at vaske vores hænder og hår, så hvorfor ikke være lige så hygiejniske, når vi har været på toilettet?

Se her, hvis du er blevet nysgerrig for at se, hvordan et douchetoilet fra Geberit fungerer.