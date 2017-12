3 genveje: Få dit badeværelse til at føles som et spa

2. Det lækreste bad nogensinde

Ahhhhh… at kunne synke ned i et badekar fyldt med varme og velduft efter en lang arbejdsdag. Hvis du har pladsen til det, så er et badekar den ultimative selvforkælelse.

Find en lækker badesæbe, eventuelt med en afslappende duft som lavendel, eller miks selv et par dråber æterisk olie i vandet, og tænd et stearinlys for at skabe den helt rigtige stemning.

Du kan naturligvis også gøre brusebadet til en afslappende velvære-oplevelse. Investér i et stort rainshower-brusehoved, der virkelig gør brusebadet til en lækker oplevelse. Forkæl dig selv med dine yndlings-badeprodukter, og brug en blød natursvamp til at sæbe hele kroppen ind i blødt skum.

Læg håndklæderne på radiatoren, inden du hopper ind under bruseren – så er de lune og klar til, at du kan svøbe dig i dem efter badet.