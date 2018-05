3 cool farvekombinationer der giver øjeblikkelig god stil på badeværelset

1. Skandinavisk skønhed

En af de mest dramatiske farvekombinationer, der giver øjeblikkelig god stil på badeværelset er kontrasten mellem lyst og mørkt. Det giver virkelig et dynamisk spil, når du bruger dem i indretningen på badeværelset.

Gå all in og inviter mørkegrå ind i rummet på vægge og møbler, og kombiner med helt klassiske hvide elementer. Det giver et roligt og moderne udtryk. De modige kan også lave sine egne stilfulde kombinationer af skabe i flere farver fra samme serie af badeværelsesmøbler, for at holde designet enkelt.

Du kan nemt få de smukke mørke farver ind på badeværelset med Renova-serien fra Ifö, der findes i den helt dybe mørkegrå nuance. Skabene findes desuden i mange størrelser, så du kan indrette præcis, så det passer til dit badeværelse – stort eller småt.