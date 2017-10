Farver skaber glæde

Indsatsen har betydet at en række plejehjem har fået istandsat opholdsstuer og gangarealer. Det har de fx oplevet på plejehjemmet Husumvej, hvor Pama Subakaran er forstander.

– Beboere og pårørende har reageret positivt på, at vi har fået malet og skabt en langt bedre sammenhæng i inventaret i opholdsrum og på gangene. Der er for eksempel skabt mere aktivitet for beboerne ved, at det dejlige fugleliv uden for med foderbrætter er kombineret med fugletegninger og fuglelyde inden for. Det skaber liv for beboerne. Samtidig har mange beboere demens og for dem giver det også ro, at mørke farver er skiftet ud med sand, jord og lyse farver, siger Pama Subakaran.

I forbindelse med indsatsen har Aarhus Kommune udgivet et 100-siders boligmagasin, (pleje)HJEM, som skal inspirere forstandere, plejehjem og nye medarbejdere.