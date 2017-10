6 forslag til rigtig efterårshygge

Efter sommer kommer efterår

Måske er overgangen fra sommer til efterår en smule hård, da dagene bliver kortere og koldere. Men dette kan afhjælpes ved at se på efteråret med hygge i tankerne – for efteråret har meget skønt at byde på. Naturens farver ændrer sig og skaber de smukkeste mangefarvede landskaber. Endelig har man en god undskyldning for at tænde op i brændeovnen og bruge hele aftenen i sofaen under tæppet. Vi varmer os med store halstørklæder og sjove huer mens vi nyder naturens efterårs ro. Vi hygger os med store kopper kaffe til at varme både hænder og hals. Så selvom det kan være hårdt at vinke sommeren farvel, så går vi også lækker efterårshygge i møde.

Læs med, og få inspiration til masser af efterårshygge.