3 genveje til at indrette med perfekt lys i hjemmet

2. Lys over spisebordet

En helt klassisk udfordring, når det kommer til belysning, er lampen over spisebordet. Her har du nemlig både brug for et klart lys, hvis du bruger det som arbejdsbord. Samtidig skal lyset også kunne ændres i styrke og gerne farvetemperatur, så spisebordet bliver et hyggeligt sted at sidde under en middag med vennerne.

Derfor kommer du rigtig langt ved at vælge en pendel i smukt design med en moderne pære, der giver dig flere muligheder for at indstille lyset nemt - så du kan dæmpe lyset og tilpasse farvetemperaturen fra kold til varm.

Pæren SceneSwitch fra Philips er en enkel løsning, der giver en ny dimension til din lampe. Du kan nemt ændre lyset i lampen fra funktionslys til stemningslys med et enkelt tryk på din eksisterende kontakt – uden at have en lysdæmper installeret.