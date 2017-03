Sådan sår du dine kerner og frø

Sådan passer du planten når den spirer

Når det er lykkedes dig at få dine kerner og frø til at spire, skal du huske at vande dem jævnligt, så jorden er konstant er fugtig. Tjek om jorden er fugtig nok, ved at se om jorden hænger fast på dine fingre når du mærker efter.

Når planten har vokset sig større, kan du med fordel plante om, så planten rykkes over i en større potte og dermed benytte pottemuld.