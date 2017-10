Naturen er inviteret indenfor i dette idylliske hjem i Norge

På bordet. Den moderne skandinaviske æstetik gennemsyrer alt, også i det små: kande fra Frama, lysestage fra Normann Copenhagen og fad af Ann Kristin Einarsen fra Norway Designs.

I 2009 købte han et nedlagt landbrug i Bø i Vesterålen. Et lille vejrbidt monument over fortiden. Walla og hans samlever, Cathrine Grimstad, så muligheden for at skabe nyt liv på stedet, ikke ved at dyrke jorden, men ved at dyrke særpræget.

Huset, som parret udlejer, lokker turister til fra næsten hele verden. Europæere, amerikanere, kinesere. De kommer for at fiske, dykke, cykle, padle, gå ture, og måske bare betragte naturen og det særlige lys.