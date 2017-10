– Vi vil gerne vise, at vi ved omtanke, og for cirka de samme penge som ellers, kan bygge et hus, som opfylder bygningsreglementets krav og samtidig giver et langt bedre indeklima. Det handler bare om at flytte rundt på nogle prioriteter, og rykke indeklimaet op på førstepladsen, når man begynder at designe et hus, siger Jørgen Søndermark.

Husene har alle fokus på at mindske forureningen i køkkenet, soveværelset og børneværelset, hvor der er oftest er problemer med indeklimaet. Men de er opført efter tre forskellige

metoder og har fået navnene YEStech, NOtech og NOWtech. Som navnet antyder, er der skruet op for teknologien i YES-tech-huset, mens NOtech-huset i stedet er tegnet ud fra viden om typiske problemer i indeklimaet. NOWtech-huset er opført med tidens standardløsninger og fungerer som et referencebyggeri til de to øvrige huse, der prismæssigt matcher husene i Holstebro-området.

Snart skal tre børnefamilier rykke ind, og de næste tre år skal der laves en række undersøgelser af indeklimaet, mens familierne skal deltage i flere interviews. De første resultater forventes at ligge klar i 2018. Men allerede nu tager vi et smugkig på indeklimaløsningerne i YEStech- og NOtech-husene.