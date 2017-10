Huset får et moderne udtryk med fladt tag og store vinduer.

Udtrykket bliver sanseligt og harmonisk, og Henriette beskriver selv sin stil som let, legende og stram.

– Jeg har brug for enkelhed, rolige flader og ikke for meget nips. Og så går jeg op i, at jeg omgiver mig med gode materialer, siger hun.

Hendes vej til et liv som designer i eget firma lå ligefor, og så alligevel ikke. Hun voksede op i en kreativ, jysk familie med en far, der havde eget firma, og en mor med talent for at tegne, male, sy og væve. Både hendes storesøster og storebror blev uddannet på Danmarks Designskole, men den vej fangede ikke Henriette, selvom hun allerede fra en tidlig alder var interesseret i indretning og styling. I stedet troede hun, hun skulle være skuespiller og dernæst sygeplejerske, før hun langt om længe besluttede at forfølge sin trang til at skabe.