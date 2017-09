Arkitekttegnet strandvejsvilla med betagende udsigt ud over Øresund

Den store hall er indrettet med bløde farver samt et fint miks af kunst, moderne møbler og unikaobjekter. Bordlampen er fra Design By Us, mens det store kunstværk er af Marianne Christoffersen. Sidebord, puf, messingbakke, vaser og August-stolen i velour er fra Little Luxury Home.

Arkitekten var inspireret af tidens funktionalistiske stil, hvor man lagde vægt på det enkle og rene udtryk. Da familien flyttede ind i 2014, foretog de nogle ændringer på grundstrukturen i huset med respekt for bygningens oprindelige arkitektur. Facaden blev pudset op og malet hvid, og der blev tilføjet sorte vinduer og døre for at give huset et mere minimalistisk udtryk. Indvendig blev den tidligere gulvbelægning ændret til store, rå granitfliser. Køkkenet blev moderniseret med hvide, enkle elementer fra HTH, mens husets halogenspots blev ændret til belysning fra Little Luxury Home, som Camilla van den Tempel er indehaver af.