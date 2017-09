Højt under taget. Med dobbelt loftshøjde og vægge af glas er stuen lys og luftig. Sofaen EJ220/270 er fra Erik ­Jørgensen, Ziggi-daybeden er designet af Flemming Busk for ­+Halle, og sofabordet i marmor af Poul Kjærholm kommer fra Fritz Hansen. Skamlen Gallery er designet af Hans Sandgren ­Jacobsen for Fredericia ­Furniture, mens læse­lampen Tolomeo er fra Artemide. ­Gulvet i ask fra Hørning strækker sig over det meste af huset.

Familien fandt grunden i et af Oslos eftertragtede områder. På Nesodden ligger husene tæt på det stejle terræn ned til Bunnefjorden og den idylliske strand, der er her. Det aflange bygningsværk står ikke signifikant ud, først og fremmest fordi det glider ind i landskabet, men også fordi der nu er flere huse i nabolaget med lignende formsprog. Det er klædt i canadisk cedertræ, der ændrer sig med regnens rusk og den stærke sol, og den rektangulære bygning er næsten anonym og er så godt integreret i landskabet, at det er svært at tro, at det i sin tid skabte stor vrede fra naboerne. Men et faktum er det, at Annette Tandrup Lyngesen faktisk måtte slås for at få lov til at bygge det.