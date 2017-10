1930'er-hus med sjæl, charme og lækker terrasse

En pejs stod på den ønskeseddel, som parret skrev sammen, da de begyndte at lede efter hus. Det kunne dette hus dog ikke byde på, til gengæld var der en skorsten lige her, hvorfor det var relativt let at bygge en pejsekrog op i hjørnet af opholdsstuen.

Fakta om ombygningen

Familien fik: Energioptimering af 210 m2 bolig med bl.a. hulmursisolering samt isolering af loft og 1. sal, installering af solfangere og forsatsvinduer. Derudover ændring af planløsningen i stueetagen, nye tagvinduer og kvist, udskiftning af rør og radiatorer, 2 nye badeværelser, nyt køkken-alrum med udgang til terrassen, nyt vinduesparti i karnappen, stor træterrasse og ny markise.

Processen: Renoveringen er foregået i etaper og har taget ekstra lang tid, fordi parret ikke har sendt projektet i totalentreprise, men selv har indhentet tilbud og fundet håndværkere fra opgave til opgave. Første store ryk tog omkring 9 måneder. Tredje og foreløbigt sidste byggeprojekt var anlæggelsen af den nye træterrasse.

Materialevalg udvendigt: Karnappen er restaureret med nye vinduer i teak, der matcher de oprindelige, som familien valgte at bevare og supplere med forsatsvinduer. Nye inddækninger omkring karnappen er udført i kobber. Træterrassen er bygget i ipé-træ.

Byggepris inkl. arkitekthonorar: ca. 1,8 mio. kr.

Vi har fået så meget ud af at sparre med Thomas om de forskellige løsninger. Da vi diskuterede placeringen af køkkenalrummet var han fx slet ikke i tvivl om, hvordan det skulle placeres. Vi diskuterede også, om vi skulle nedlægge et ekstra værelse for at få et endnu større køkkenalrum, men det advarede han imod. I kan aldrig få for mange værelser, og det må vi give ham ret i dag, hvor vi har tre drenge, fortæller Monica.