Streetfood i Singapore

Der er mange fordele ved at spise gademad; det er nemt på farten, rørende billigt og samtidig en oplevelse med lokal saft og kraft. I Singapore er der desuden det fantastiske tvist, at du kan få serveret stort set hele verden på din tallerken, fordi den tidligere britisk handelskoloni også er stærkt præget af tilflytterkulturer fra især Malaysia, Indien, Kina, Pakistan og Mellemøsten – en unik fusion mellem Øst og Vest! Her får du anbefalinger til retter, du bør prøve i storbyen. Og så bør du huske at runde Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle, der som den første gadebod i verden har fået en Michelin-stjerne.

1. Singapores nationalret