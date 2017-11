Konkurrence: Se vinderopskriften

Vi nærmer os december og dermed den måned, man på mange måder kan kalde svinets højtid: Der er nemlig næppe andre tider på året, hvor vi danskere indtager så meget svinekød som i julen.

Hvis man har lyst til et lidt anderledes og sofistikeret take på det klassiske danske svin, er opskriften her, fra restauranten Fru Larsen i Langå, måske løsningen.

Opskriften er udviklet af chefkok på Fru Larsen, Tommy Friis og hans hold i forbindelse med en konkurrencen Årets Ret Med Gris, som netop er blevet afholdt af Landbrug & Fødevarer.

Blandt de nominerede var, udover vinderne, kokkeholdet fra fx Falsled Kro, Basalt, Søllerød Kro og Geist. Men det var Fru Larsen, der løb med æren og sejren i kraft af en ret baseret på svinehaler garneret med hjemmelavede flæskesvær.