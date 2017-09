Græsk steak-salat med majs

All in one … saftig tomatsalat inspireret af den velkendte græske salat, toppet med en

god bøf og grillede majs.

4 personer

2 majskolber

2 store oksebøffer

Flagesalt og peber

500 g tomater – gerne forskellige størrelser

100 g babyspinat

1 agurk

1 rødløg

1 potte frisk basilikum

2 spsk. sorte soltørrede oliven

1 spsk. olivenolie

Ca. 100 g fetaost

1 tsk. tørret oregano

½ tsk. flagesalt

Peber

Fremgangsmåde: