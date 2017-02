'Overlap' er kåret til årets udemøbel 2017

Samarbejde med svenske TAF Architects

Sidste år indgik Skagerak et samarbejde med det svenske designstudio TAF Architects. TAF Architects har Gabriella Gustafson og Mattias Ståhbom i spidsen, som begge har 15 års erfaring med arkitektur og møbeldesign.

Samarbejdet gik ud på at skabe et simpelt og solidt design til udendørsbrug. Resultatet af det dansk-svenske samarbejde mundede ud i serien Overlap.

Med overrækkelse af prisen for Årets Udemøbel 2017, fik Skagerak og TAF Architects bekræftet, af det godt kan betale sig at tænke langsigtet uden at skulle gå på kompromis med æstetik og funktion.