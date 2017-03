Forny uderummet med møbler i skandinavisk stil

3. Strømlinet minimalisme

Fortrækker du en let og åben indretning, så gå efter et minimalistisk udtryk med strømlinet design og materialer som stål og sten. Det giver uderummet et eksklusivt udtryk. Stolen Less fra Cane-line fås i forskellige farver og materialer, er ultra-let og kan stables, så du nemt kan omarrangere på terrassen.