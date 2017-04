Vidunderlige vårbuketter

Oasissen placeret i fadets bund er dækket med sand og små sten. Der er arbejdet og leget med blomsternes former og naturlige bevægelser. Farver der bevæger sig fra hvide toner over lyseblå til sart lyserød og helt over til det bordeauxrøde.De forskellige blomster er arrangeret i flere højder.

Der er brugt:

store vintergækker, perlehyacinter, løjtnantens hjerte, stedmoderblomster, forårsgrene, pinseliljer, juleroser/helleborus. Alle er samlet i haven og skoven, og de er renset fri for grønne blade og sidegrene. Annette von Einem renser altid blomster for det grønne for at få blomsternes form, tekstur og farver mere tydeligt frem.