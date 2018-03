Skab stuestemning udenfor

Boligens ultimative oase er udenfor, hvor naturen taler til alle sanser. Derfor er det også meget naturligt, at vi gør mere og mere ud af at understrege de hyggelige rammer på terrassen, altanen og i haven. Den nye kollektion fra Cane-line imødekommer den stigende interesse for tendensen. Se favoritter fra den her, og få tips til din helt egen hyggekrog.

Bring komforten udenfor

Gå efter bløde elementer og tekstiler, som du også har i din (indendørs) stue. Det kan være i form af puder, gulvtæpper eller en lækker puf.



Gå efter "det der ekstra"

Dine udendørsmøbler må gerne have mere volumen og elegance end gængse havemøbler, hvis du vil ramme loungefølelsen eller en mere luksuriøs spisestemning.



Fuldend stilen med tilbehør

Med bakkeborde, lanterner og kurve, som er lette at flytte rundt på, har du fleksible muligheder til at understrege den hyggelige atmosfære.