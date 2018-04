Skab din egen grønne oase

Inviter til afslapning og hygge

Bløde ting giver en blød følelse, der gør det naturligt at slappe af. Husk at pynte dine omgivelser med hyggelige elementer a la et stuemiljø. Det kan f.eks. være med et gulvtæppe, puder eller en puf. Og selvfølgelig stemningsskabende lanterner til levende lys.