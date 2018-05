35 møbler du kan bruge både inde og ude

Axy Table outdoor fra italienske MDF Italia fås i flere størrelser. Fra 22.130 kr., interstudio.dk.

Lette møbler

Lette materialer som plast aluminium er velegnede til møbler, der skal flyttes ud og ind afhængig af vejret.

Håbet er som bekendt lysegrønt, og her på tærsklen til en forhåbentlig lang og lun sommer er det helt legalt at drømme om dovne dage på græs, mad under åben himmel, stjernekig, kølig hvidvin og lyse nætter. Drømmen lever, om end vi af og til bliver snydt af vejrguderne, der kvitterer for vores ringe korttidshukommelse med en spand koldt vand.

Endnu er det kun forår, og vi er i vores gode ret til at fantasere om sol og sommermøbler. Inden vi går i gang med iscenesættelsen af det indre sommerspil, kunne det være en god idé at overveje, om de næste havemøbler skal være af en sådan karakter, at de også er velegnede til indendørs brug. I takt med udviklingen af nye materialer og tiltagende fokus på terrassemøblernes æstetiske udtryk er der nemlig blevet optimerede muligheder for at satse på møbler, der gør sig både ude og inde.

Ligesom der er blevet flydende grænser mellem det offentlige og det private rum, ser vi i disse år en blød overgang mellem ude og inde – et faktum, der afspejler sig i udbuddet af møbler, som har taget rejsen fra stuen ud i havestuen og videre ud under åben himmel. Det aflæses i terrassemøbler med større komfort og i materialer, der egner sig til omskiftelige temperaturer, og som tåler lys, vind og vejr. En række møbler, designet til sydligere himmelstrøg, skal måske stilles i ly for regnen og tages ind i vinterhalvåret, mens andre er mere robuste og tåler en skylle. Nogle møbler er, helt genialt, forsynet med aftageligt betræk, som kan veksles i takt med årstidernes skift og livet inde eller ude. Sceneskiftet fuldstændiggøres med tilbehør som puder, plaider, lamper, tæpper, kurve, skamler og serveringstrolleys. Kun fantasien sætter grænser for en viking, der insisterer på, at det gode liv skal leves i det fri.