Sådan skaber du den smukkeste nordiske have

Skab varierende haveoplevelser

Vi skal være bedre til at indrette vores haver, så de byder på varierende haveoplevelser. Dette kan blandt andet gøres ved at skabe rum i din have med indre hække, anlagte stier og siddepladser. Det er samtidig en god idé at tænke i niveauer. Du kan nemt skabe varierende oplevelser i din have, eksempelvis ved at sørge for at de forskellige haveelementer er i forskellige højder.

Havens design og planternes sammenspil

Planter og blomster er ikke altid de afgørende faktorer for at skabe en god have. Claus Dalby falder især for haver, der har et gennemtænkt design og planter der passer til stedet og omgivelserne. Derfor bør du overveje, hvordan designet af din have skal se ud eller allerede ser ud. Kig dernæst på, hvordan planterne passer sammen med hinanden og med omgivelserne.

Haven skal være en forlængelse af boligen

Det er bestemt et plus, hvis din bolig og have udgør ét samlet hele. Dit skur eller drivhus må gerne tænkes ind, som en del af designet i din have og dermed passe til stilen i din have. Det samme gælder for dine havemøbler eller øvrige ting, der finder sted i have. Ved at din bolig og have udgør et samlet hele, får du et sted med en skøn atmosfære og en god stemning.



Se et udpluk af bogens smukke haver nedenfor.