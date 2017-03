Sådan skal du style din have i 2017

Vi har talt med haveekspert Dorthe Kvist fra Meltdesignstudio og hun guider os til, hvilke tendenser man skal følge i 2017, hvis man ønsker en have, der er med på den nyeste mode

Havetendenserne før og nu

Vi ser hele tiden ændringer i den måde haven bliver indrettet på. Man kan benytte sig af mange forskellige virkemidler til at opnå lige præcis dét udtryk, man ønsker i haven.

Cottagehaven - den romantiske have, som har været én af de foretrukne havetyper i mange år, er stadig en meget populær havetype i 2017. På trods af at cottagehaven stadig er meget populær, er der en ny tendens, der ligger og bobler under overfladen og som er på vej ind i billedet.

Cottagehaven er en meget romantisk og naturlig have, men i 2017 fokuserer vi i endnu større grad på den mere naturlige have. Bæredygtighed og miljørigtighed er meget stort lige nu og der bliver talt meget om, hvordan man kan praktisere de to ting endnu mere. Det gælder bestemt også i haverne.