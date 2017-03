Sådan skaber du rum i haven

Vær ikke bange for græsplænen

Det er en stor misforståelse at folk bare klasker ting op langs hækken og hegnet. Folk er bange for at 'forstyrre' græsplænen i dag. De er bange for at være vovede og bange for, at de en dag for brug for den store tomme græsplæne, siger Dorthe Kvist.

Fejltagelsen sker, når man bliver ved med at udskyde haveprojekterne, fordi man måske lige skal holde den der store havefest, hvor man får brug for at sætte det store 60 personers telt op. Eller fordi ungerne måske gerne vil spille fodbold i haven, når de bliver ældre.

Måske skal man overveje om man virkelig får holdt den havefest, hvor man har brug for det store telt – og måske skal man overveje, om ungerne ikke sagtens kan spille fodbold rundt om en busk eller et bed, påpeger hun.

En ting er sikkert. Du ved først rigtigt, hvad du kan lide og hvor tingene skal være, når du har haft din have i et års tid. Det er først her, du har overblik over, hvor de gode solpletter er, hvor møblerne skal placeres og hvor du har lyst til at tilbringe tid i haven.

Så hvis du ikke har fået holdt havefesten endnu, så få det gjort, hvis du absolut skal have det store telt sat op.

Den lille have egner sig godt til rum

Selvom man har en lille have, skal man ikke tro at det bliver for meget at dele den op i flere rum. Hvis du har to forskellige steder at sætte dig, har du faktisk to forskellige rum. Det er en særligt stor fordel at praktisere rum i den lille have – det får nemlig haven til at syne større.

Dorthe Kvist har skrevet en ny bog om netop dette med titlen “Sådan skaber du rum i din have”. Bogen udkommer midt maj, fra forlaget Koustrup & co. – og kan købes i udvalgte boghandlere.