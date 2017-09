Herligt haveliv | Sådan nyder du din have i efteråret

Er du typen, der frisker vandkaraflen op med hjemmedyrkede mynteblade fra haven? Eller skal din have nærmere kunne danne smuk ramme for et sommerselskab eller to? Få styr på dine behov, og indret dit uderum derefter. En sofa eller en daybed indbyder til afslapning, og et gulvtæppe virker både samlende og lunende. Husk dog at vælge vandafvisende tekstiler, der giver mindst muligt besvær, og udstyr også haven med kurve eller opbevaringskasser til puder og plaider. Fyld selvfølgelig også haven med planter.

Gerne de spiselige af slagsen, så du både kan se og smage på dem. Soldrevne lamper er også en idé. De er både praktiske, miljøvenlige og hyggelige. Lad lampen op i sommersolen og brug naturens energi til at skabe lys i aftenmørket.