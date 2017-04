Sådan laver du dine egne planter af stiklinger

2. Hibiscus

Ønsker du at udvide din samling af hibiscus planter, kan det nemt lade sig gøre. Klip stiklingerne af lige under et bladfæste og fjern de nederste blade. Stiklingen skal helst være mellem 5-15 cm lang og efter kun få uger, vil stiklingen danne rødder. Undgå at plukke de grene, der har små blomsterknopper på sig.



Når du har plantet stiklingen, har den bedst af at stå overdækket eller i et minidrivhus af glas, for at holde på fugtigheden.