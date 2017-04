Sådan kan du bruge klatre- og slyngroser i haven

Bue og pergola

Rosenbuer og pergolaer med overdådigt rosenflor er flotte og giver noget højde til haven. Dog skal du være opmærksom på at vælge konstruktion efter rosen, da nogle roser kræver meget robuste konstruktioner, så de kan holde til de tunge planter.

Husk også at tænke over, hvor stor rosen bliver – det er vigtigt, at rosen for eksempel kan nå at vokse hele vejen over buen, så det skal være en sort, der vokser kraftigt.

Det kan være en god idé at få lavet en speciallavet bue eller pergola, så du er sikker på, at den kan holde til rosen, og så bliver den præcis, som du vil have den.