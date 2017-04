Sådan beskytter du dine planter mod sen nattefrost

Sommerblomster og eksotiske planter

Har du eksotiske planter i krukker som f.eks. citrusplanter kan du rykke planterne ind under et halvtag og dække dem til med et tæppe om natten. Bobbelplast omkring hele krukken vil også være en fordel.

Sommerblomster og knoldplanter fra sydlandske himmelstrøg skal helst ikke i jorden, før engang i maj måned, når faren for nattefrost er drevet helt over. Er sommerblomsterne og de eksotiske løgplanter alligevel lagt i jorden i april, så kan du være heldig at undgå plantedøden med en natlig fiberdug. Hvis planterne står i krukker, vil det være oplagt at stille planterne ind i et udhus eller en garage om natten.

Træer og buske og nattefrost

Har det tidlige forår været lunt, så har buskene og træerne i haven måske allerede fuld gang i væksten med nye skud og blade. Det kan få nogle sårbare planter som f.eks. roser til helt at gå ud.

Mindre buske og træer kan du evt. lægge et tæppe eller en fiberdug hen over, så undgår du måske de værste skader. Ifølge Jesper Carl Corfitzen er der derimod intet du kan gøre med udvoksede træer og buske - intet andet end at håbe på det bedste.

Læs mere om nattefrost og planter i Jesper Carl Corfitzens artikel på bolius.dk.