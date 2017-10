Potter og krukker skal renses og stilles til side, da de ikke tåler for kold en temperatur i længere tid. Placer dem gerne på et bord eller reoler, så de ikke står på den kolde jord. Frostsikre potter kan godt stå ude vinteren over, og kan sagtens beplantes med forskellige mos sorter, så de ikke står tomme hele vinteren.

Dine havemøbler skal gennemgås og vedligeholdes igennem vinteren. De skal gerne stå et frostfrit sted, og videre undgå regnvejr og fugt fra jorden. Et skur eller garage er oplagt, men ellers et andet overdækket sted, så de står i tørvejr og med plastik poser under benene, så de undgår den eventuelle fugt fra jorden.