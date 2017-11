Indret din have så den er flot hele året

Den 380 m² store have er opdelt i en lang række rum, hvor der i hvert er indrettet siddepladser, så der enten er skygge eller sol.

– Da vi flyttede hertil, var haven af ​​skvalderkål, halvt døde frugt-

træer og et par totter af græs. En katastrofe simpelthen. Så begyndte jeg at plante, skørt og planløst med masser af blomster gravet ned en lille smule her og der, og her i bakspejlet kommer det ikke bag på nogen, at det ikke blev særlig vellykket, siger Anders leende.

Men det var, inden han uddannede sig som havedesigner, og siden da har haven ændret form flere gange. Det tager tid at lære at vækstbetingelserne at kende og vide, hvilke planter der trives. Næste plan er at bygge en lille sauna med en lille pool til, men først skal efterårets pragt nydes.