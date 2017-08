Gratis rosenbuske – hvis du er hurtig

Det er ikke hver dag, at en park lader folk grave deres planter op, så de kan tage dem med hjem. Men det er lige præcis, hvad man har mulighed for i Enghaveparken i København lørdag 26. august 2017.

Baggrunden er, at parken skal omlægges, så den bliver mere tryg og sikker at færdes i. Samtidig skal parken kunne opsamle regnvand i forbindelse med voldsomme regnskyl og skybrud, fremfor at det ender i byens kælderrum.

Hvis du har lyst til at få en eller flere gratis rosenbuske, skal du blot møde op i Enghaveparken mellem 10 og 12.

Bag arrangementet står HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, som også sørger for, at der er spader at grave med og sorte plastiksække til at transportere planterne hjem i.





Du kan læse mere på HOFORs hjemmeside.