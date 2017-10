Gør havearbejdet lettere med disse smarte gadgets

Robotplæneklippere er for alvor flyttet ind i de danske haver, og det er lidt af en jungle at finde ud af, hvilke der er bedst. Det afhænger af størrelse af haven, og hvor kuperet, kompliceret opgaven er for robotten. Udgaven fra Robomow har en helt unik funktion, som betyder, at der altid bliver klippet helt ud til kanten. Den vandt i foråret en stor test af 22 robotplæneklippere hos det svenske Råd & Rön. Den har bl.a. automatisk regncensor, som sikrer, at den vender tilbage til ladestationen, hvis det begynder at regne. Plus pinkode, der sikrer mod ubudne gæster. Ca. 11.795 kr.