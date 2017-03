Fantastiske planter du ikke vidste var lige foran din næse

Find planterne i naturen

Foruden Gederams er Kongelys (Verbascum) og Fingerbøl (Digitalis purpurea) to af Danmarks andre glemte perler.

Kongelys er en af de 2-årige sorter, der har en kæmpe familie. Blomsten findes i flere forskellige farver og gror i grøftekanter, haver og vejkanter. Kongelys er en rank og flot plante, der med sine ca. 80-110 cm skaber en flot højde i haven.

Blomsterstanden er tæt og vokser op langs stænglen. selvom planten anses for at være to-årig, opfører nogle af sorterne sig som kortlivede stauder. Det vil sige at planten faktisk lever videre og blomstrer i nogle år.

Fingerbøl findes oftest i kystnære områder. Det er en flerårig staude, der danner smukke klokkeagtige blomster i purpurrøde, hvide eller flødehvide. Planten bliver op til 130 cm høj og kan derfor også bringe lidt højde ind i bedene. Planten tiltrækker også små summende humlebier.