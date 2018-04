Designparrets æstetiske have og drivhus

At kunne slappe af, sanse, feste, lege og være kreative var parametrene for den have, guldsmeden Josephine Bergsøe og industriel designer Troels Seidenfaden ville skabe, da de flyttede ind i deres villa i Lyngby med fem sammenbragte teenagebørn. Selve haven ligger naturskønt ned mod Mølleåen, med fredede bøgetræer og sjældne orkideer på skrænten. Arealet er på 2200 m2, hvor de 140 m2 er terrasse og cirka 1000 m2 udgør en vild naturgrund. Der var derfor en del plads at tage stilling til.

– Vi ville gerne skabe et slags kollegium for os og børnene, som derfor var med på råd om at lave den optimale have. Ønsket var en stor træterrasse, hvor man kunne gå på bare tæer, og som vi i dag spiser, læser og hygger os på sammen, siger Josephine.

Udover at have et sted at samles var det vigtigt for parret, at æstetikken blev prioriteret højt i den store have, hvor krogede gamle æbletræer, kornellen ved søen og rododendronbuskene danner smukke kulisser, som er fint rammet ind med skoven som bagtæppe.

– Når man kigger ud i haven, skal det være som en oase, der giver inspiration og en zen-lignende følelse. Så her er alt skabt ud fra et æstetisk synspunkt og ikke som inde i huset, hvor vi også tænker på, at det skal være praktisk.

Originalt og specialbygget drivhus