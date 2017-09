Innovativ lampe

Nox er en innovativ bærbar lampe designet af Alfredo Häberli for danske Astep. Den består af en skærm i opalglas, en krop i aluminium, som skjuler et batteri, og en base, der oplader lampen vha. induktion, dvs. trådløst. Et lille håndtag gør det nemt at bære lampen ud på terrassen eller til et hjørne i haven, man vil have oplyst. Nox har indbygget touch-dimmer, så man kan vælge nuancer lige fra klart læselys til dæmpet hygge. I fuldt opladet tilstand kan Nox lyse op til 15 timer. Nox har desuden en USB-port til opladning af telefoner. Fås i fire farver. H 32,5 x diam 22,4 cm, 4620 kr., Astep.