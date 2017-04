Hvad er remonterede roser?

Remonterede roser er roser, der blomstrer flere gange og vedholdende i løbet af en sæson. Betegnelsen kommer af det franske ord "remontér", som i denne sammenhæng betyder noget á la "komme op igen". På engelsk kaldes roserne også for "repeat-flowering roses", hvilket for de fleste danske øren nok er lidt lettere at forholde sig til. Rosentypen bærer også det latinske navn "Floribunda".

Remonterede roser er svaret på alt for korte blomstringssæsoner for de klassiske rosentyper. De er stort set alle sammen hybrider. De første florbibunda-roser blev i øvrigt fremavlet i Danmark i 1907 af Dines Poulsen.

Blomsterne er typisk en smule mindre end klassiske roser, men så blomstrer de til gengæld nærmest i klasser, hvilket giver en smuk effekt i haven. Remonterede roser forekommer i hele farvespektret.