Bronze: Den blomstrende have

Bronzemedaljen gik til ‘Den blomstrende have’, som Lise Bollhorn og Erik Dal står bag. Haven er anlagt med Universe Science Park som partner. I sin vurdering lagde juryen bl.a. vægt på, at ‘Den blomstrende have’ er et spændende bud på en have uden græsplæne og med insektvenlige planter samt et insekthotel. En klar idé, som er nem at udføre og med en flot sammensætning af blomster.