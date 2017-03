7 geniale plantekombinationer der gavner både dig og dine planter

Salat danner par med tomater og aubergine

At sætte planter sammen med andre planter, der har forskellige former for vækst, kan netop betale sig i dette tilfælde. Tomatplanten og auberginen vokser sig høje, modsat salaten, der vokser nede på jorden. Det betyder at tomatplanten og auberginen har mulighed for at skygge for salaten, der ikke kan tåle varme og det kan dermed forlænge din salatsæson markant.Se hvordan du selv planter salat